Nordeifel.

Die Saison 2017/18 ist gerade Mal eine gute Woche beendet, aber schon hat der Fußballverband Mittelrhein die neue Staffeleinteilung für die Saison 2018/19 vorgenommen. So wie in den letzten Jahren schon üblich, tummeln sich auch in der kommenden Saison nur drei Vereine aus der Region auf Mittelrheinebene.