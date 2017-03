Monschau.

Am 1. April, und das ist kein Scherz, öffnet nach traditionell fünfmonatiger ausgedehnter Winterpause wieder Monschaus touristische Sehenswürdigkeit Nummer eins, das Rote Haus im Herzen der historischen Altstadt. Wenn die ersten Besuchergruppen in knapp drei Wochen über die Blausteintreppen das einstige Tuchmacherhaus in der Laufenstraße betreten, dann werden sie das Gebäude wie gewohnt durch die über 250 Jahre alten kunstvoll geschnitzten dunkelbraunen Holztüren betreten – oder auch nicht.