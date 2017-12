Simmerath/Lammersdorf.

Die 22. Weihnachtsverlosung des Gewerbevereins Simmerath ist zweifellos ein zusätzlicher Anreiz, in der Vorweihnachtszeit in Simmerath einzukaufen. Der Erste Vorsitzende, Michael Haas, weiß, wie eifrig die Kunden die Lose sammeln, die es beim Einkauf kostenlos gibt. Nicht ohne Grund: Der Hauptgewinn ist ein Auto, in diesem Jahr ein Renault Twingo.