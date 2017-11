Rurberg - Weihnachtsmarkt in Rurberg findet bereits zum 21. Mal statt

Rurberg. Der Weihnachtsmarkt in Rurberg findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Nachdem der Nikolaus mit dem Boot bei Einbruch der Dunkelheit über den angrenzenden Eiserbachsee zum Markt kommt, findet die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes statt.

Zur Eröffnung haben sich wieder prominente Bürger aus Politik, Tourismus und Wirtschaft angemeldet. Die feierliche Eröffnung wird musikalisch von den Jagdhornbläsern der hiesigen Hegeringe gestaltet.

Der Markt öffnet an den ersten drei Adventswochenenden samstags um 14 Uhr sowie sonntags um 11 Uhr seine Pforten und lädt zum Bummeln, Schauen und Genießen ein. Die kleinen Besucher kommen dabei natürlich nicht zu kurz.

Das Angebot der Händler lässt auch in diesem Jahr keinen Wunsch offen. Neben Geschenkartikeln, Weihnachtskarten und Modeschmuck werden Seidentücher, Holzspielzeug, Edelsteine und Bienenwachsartikel angeboten. Für das leibliche Wohl sorgen die Reibekuchen-Bäcker oder die Stände mit heißem Amaretto, Waffeln, Printen, Wildschweingulasch und heißen Würstchen. Und was auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf, erwärmt auch in Rurberg die Herzen: eine würzige Tasse voll Glühwein, Feuerzangenbowle oder Jagertee.

Weiterhin verfügt der Rurberger Weihnachtsmarkt über eine Vielzahl von Parkplätzen in unmittelbarer Nähe. Auch für Busse sind genügend Parkplätze vorhanden. Außerdem ist unmittelbar neben dem Weihnachtsmarkt die Bushaltestelle des öffentlichen Nahverkehrs. An den Adventssonntagen werden zusätzliche Fahrten um 19.30 Uhr Richtung Simmerath/Bushof angeboten.