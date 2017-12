Monschau - Weihnachtskonzert stimmt am dritten Advent auf das Christfest ein

Monschau. Der Musikverein „Eintracht“ Mützenich lädt für kommenden Sonntag, 17. Dezember, zum traditionellen Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Bartholomäus Mützenich ein. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.

Genau eine Woche vor Heiligabend möchte der Musikverein mit besinnlichen und festlichen Klängen auf die „schönste Zeit des Jahres“ einstimmen. Die Zuhörer und Zuschauer sind herzlich eingeladen, den vorweihnachtlichen Trubel und Stress draußen vor der Kirche zu lassen und bei schöner Musik für knapp zwei Stunden einfach einmal abzuschalten.

Zu hören sein werden mit leisen Tönen, aber auch festlichen und stimmungsvollen Klängen das große Orchester der „Eintracht“ unter Leitung von Helmut David, das Jugendorchester des Vereins unter Leitung von Stefan Jollet sowie Solisten und Kleingruppen. Der Chor mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen des Musikvereins, der 2009 erstmals das Weihnachtskonzert mitgestaltet hat, wird das Weihnachtskonzert wieder mit deutschen, internationalen und kölschen Weihnachtsliedern bereichern.

Am Ende ihres Auftritts halten die „Vennkehlchen“, so der neue Name des Chors, noch eine Überraschung bereit. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende für die Jugendarbeit und andere wichtige Aufgaben des Vereins wird am Ende des Konzerts gebeten.