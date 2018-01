Höfen.

So voll wie an Weihnachten war es am vergangenen Sonntag die Höfener Kirche. Die Lyra Höfen hatte zum 15. Mal zu ihrem Weihnachtskonzert eingeladen, und zahlreiche Gäste aus Höfen, aber auch aus umliegenden Dörfern und sogar Köln strömten in die Kirche.