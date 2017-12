Simmerath - Weihnachtsbaum im Buhlert selber schlagen

Simmerath.

Die Gemeinde Simmerath bietet auch in diesem Jahr den Bürgern und auswärtigen Interessenten wieder die Möglichkeit, aus dem Gemeindewald einen Weihnachtsbaum selber zu schlagen. Diese Aktion findet statt am Samstag, 16. Dezember, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 Uhr.