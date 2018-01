Eifel - Weihnachtliche Stücke auf der Barockorgel

Eifel. Der erste Sonntag des Jahres 2018 begann in der evangelischen Kirche in Roetgen mit einem weihnachtlichen Orgelkonzert, das der Organist und Kantor Josef P. Eich vor zahlreichem Publikum aufführte.

Acht Lieder hatte Eich mitgebracht, darunter Klassiker wie „Denn es ist uns ein Kind geboren“ von Georg Friedrich Händel und „Pastorale“ von Johann Sebastian Bach. Bewusst hatte er Weihnachtslieder ausgewählt, da die orthodoxe Kirche erst am ersten Wochenende im Januar das Weihnachtsfest feiert. Auch nach der Disposition der Orgel hatte der Kantor seine Stücke ausgewählt. So sei die Roetgener Barockorgel besonders für Lieder aus dieser Zeit geeignet.

Der heute in Recklinghausen lebende Organist Eich hat katholische Kirchenmusik im St. Gregoriushaus in Aachen studiert. Von 1988 bis 2006 war er Kantor in Kornelimünster und Orgelbau-Sachverständiger für das Bistum Aachen. Eich arbeitet auch für den Rundfunk und veröffentlicht regelmäßig CDs. Und auch, wenn Eich die Musik der katholischen Kirche vertritt, war dies für Pfarrer Wolfgang Köhne kein Grund, nicht zu diesem Konzert einzuladen: „Religion ist heute egal.“