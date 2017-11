Literaturkonzert mit Thomas J. Lennartz und Hans Fabelje in Simmerath

Simmerath. Mit einem gemeinsamen adventlichen Literaturkonzert von Thomas J. Lennartz und Hans Fabelje am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, 16 Uhr, beschließen Bücherei und Förderverein der Gemeindebücherei Simmerath wieder ihr Veranstaltungsprogramm 2017 für Erwachsene.

Thomas J. Lennartz hat für sein aktuelles Weihnachtsprogramm einen sehr breiten Querschnitt gewählt. Mit Texten etwa aus der Feder von Erich Kästner oder Robert Gernhardt, aber auch von Bert Brecht und Loriot, dessen Tochter überraschenderweise einen Text exklusiv für den Simmerather Vorleser und Rezitator freigegeben hat, wird er diesmal weniger Traditionelles, dafür weihnachtlich Ungewöhnliches und Anspruchsvolles auf seine ganz besondere, gefühlvoll und sprachversiert bewährte Art interpretieren.

Stimmungsvoll begleitet

Hans Fabelje wird ihn wie in den Vorjahren stimmungsvoll, mal klassisch, mal modern auf der Gitarre begleiten und das gesprochene Wort auch instrumental wieder zum weihnachtlichen Klingen bringen.

Eintrittskarten zum Preis von 5 Euro sind im Vorverkauf und an der Tageskasse in der Bücherei erhältlich. Zur Einstimmung werden ab 15.30 Uhr Kaffee, Tee und Gebäck gereicht. Die Gemeindebücherei befindet sich in der Bickerather Straße 1 und ist geöffnet Dienstag 14-18 Uhr, Mittwoch 10–13 und 14–18 Uhr, Donnerstag 14–19 Uhr und Freitag 15–19 Uhr.