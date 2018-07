Simmerath - Wegen enormer Hitze schließen Agenturen früher

Wegen enormer Hitze schließen Agenturen früher Letzte Aktualisierung: 25. Juli 2018, 11:33 Uhr

Simmerath. Die Agenturen für Arbeit in Aachen, Alsdorf, Düren, Erkelenz, Eschweiler, Geilenkirchen, Heinsberg, Jülich, Monschau und Stolberg, die Jobcenter mit den Geschäftsstellen in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath, Würselen, Eschweiler, Stolberg, Aachen und Simmerath sowie die Familienkasse schließen am Donnerstag, 26. Juli, um 15 Uhr aufgrund der hohen Temperaturen.