Simmerath.

In der Eifelklinik St. Brigida steht ein Führungswechsel an: Peter Berlin wird das Haus am 15. Mai verlassen und die Führung an seinen Stellvertreter, Nikolas Derwahl, übergeben. „Wir sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt der zuständige Geschäftsführer aus der Artemed-Gruppe Dr. Benjamin Behar.