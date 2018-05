Steckenborn - Wechsel im Vorsitz des Fördervereins GGS Steckenborn

Steckenborn. Zur Mitgliederversammlung des Fördervereins der GGS Steckenborn hat Hedwig Krause zahlreiche Mitglieder begrüßt.

In ihrem Jahresbericht zeichnete sie die Schwerpunkte des vergangenen Jahres nach: Sie stellte den Förderverein beim ersten Elternabend für die Schulneulinge vor. Am Einschulungsmorgen konnten unter den Eltern und Gästen 27 neue Mitglieder geworben werden. Die Schulneulinge erhielten ein kleines Präsent vom Förderverein, das Zahlenfuchsheft und eine Sonnenblume.

Seit einigen Jahren ist der Förderverein beim Martinsfest in Steckenborn mit einem Glühweinstand vertreten und bietet Glühwein, warmen Kakao und Kinderglühwein zum Kauf an. Die Steckenborner können sich in diesem Jahr schon auf den 8. November freuen, dann steht der Förderverein wieder mit der Glühweinbude auf dem Schulhof.

Zu den Anschaffungen des Fördervereins zählten im letzten Jahr zwei Diktiergeräte für den Englischunterricht, zwei Trapezstangen und ein Schrank für das Porzellan des Fördervereins. Klassen- und Theaterfahrten wurden bezuschusst und die Leasingraten für den Kopierer bezahlt. Bei den jährlichen Bundesjugendspielen gab es für alle Kinder Eisgutscheine.

Nach der Verlesung des Kassenberichtes durch Mechthild Cremer und dem Bericht der Kassenprüferin Vera Mohren wurde der Vorstand entlastet. Die Schulleiterin Heike Bittner bedankte sich beim bisherigen Vorstand. Zur neuen Vorsitzenden wurde Daniela Völl aus Kesternich gewählt, stellvertretender Vorsitzender wurde Christian Genreith aus Strauch, da die bisherige Stellvertreterin Martina Zoch nicht mehr kandidierte. Auch der bisherige Schriftführer Thomas Lutterbach gab sein Amt ab.

Die Aufgaben der Schriftführung übernehmen Jutta Koll aus Steckenborn und Dorothea Blum, bald wohnhaft in Kesternich. Da auch die bisherigen Beisitzer Nadja Koll, Doris Liebreich und Sandra Glaeser-Leisten nicht mehr zur Verfügung standen, wurden Annika Jansen, Simone Watzka und Peter Rasche, alle aus Rurberg, zu neuen Beisitzern gewählt. Neue Kassenprüfer wurden Doris Liebreich und Daniela Brandes.