Rollesbroich - Wasser marsch im Rollesbroicher Kindergarten

Rollesbroich. Nicht zum ersten Mal machten sich der Vorsitzende des Lions-Hilfswerks, Hans-Peter Drews, und Dr. Ulrich Albert, Pressewart des Lions-Clubs Monschau, auf den Weg nach Rollesbroich, um zur „Förderung eines naturnahen Spielplatzes“, so die offizielle Diktion, im Helena-Stollenwerk-Kindergarten einen Scheck über 1500 Euro zu überreichen.

Dass dieses Geld sinnvoll angelegt ist, davon konnten sich die Vertreter des Lions-Clubs mit eigenen Augen überzeugen, denn das geförderte Projekt „Wasserwerkstatt“– früher nannte man das einfach „Pumpe“ – war schon länger installiert und erfreute sich großen Zuspruchs durch die Kleinen.

Die aus Edelstahl gefertigte Wasserwerkstatt ist eine Kaltwasseransaugpumpe, die mit einem Frischwasseranschluss verbunden ist, so dass das gepumpte Wasser grundsätzlich auch getrunken werden kann. So sind heutzutage die Vorschriften. Die älteren Leser erinnern sich sicherlich an andere Zeiten.

Die Pumpe ist jedenfalls eine große Attraktion für die Kleinen, und da die Sonne vom Himmel schien, wurde sie intensiv genutzt.

Gertrud Mombauer, langjährige Leiterin des Kindergartens, kümmert sich mit fünf weiteren Mitarbeiterinnen um die Kinder. Bei einem Rundgang durch den Kindergarten wurde sichtbar, mit welcher Hingabe die Kinder dort betreut werden. Die einzelnen Räume sind liebevoll eingerichtet, vieles wurde in Eigenleistung hergestellt, und alle Mitarbeiterinnen, das wurde in den Gesprächen deutlich, sind hoch motiviert. Zum 25-jährigen Bestehen des Kindergartens, das man kürzlich feierte, gratulierten die Lions von Herzen.