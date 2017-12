Simmerath - Warum Schülerinnen eine Genossenschaft gründen

Simmerath.

35 Schülerinnen der Mädchenrealschule St. Ursula nahmen in der Hauptstelle der Raiffeisenbank in Simmerath am Gründungsworkshop zur Schülergenossenschaft. Der Workshop wurde von einem Vertreter vom Schulministerium und Mitarbeiter des Genossenschaftsverbandes geleitet.