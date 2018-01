Imgenbroich - Warnstreik bei Ecoclean: Arbeitskampf weg von den Werkstoren

Imgenbroich.

Ein Schwerpunkt des derzeit laufenden Tarifkonfliktes in der Metall- und Elektroindustrie NRW war am Mittwoch auch der Gewerbestandort Imgenbroich. Wie auch schon beim Warnstreik vor drei Wochen unterstützten erneut zahlreiche gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter der Firma Ecoclean aus Imgenbroich durch einen Solidaritäts-Warnstreik die ganztägigen Aktionen in NRW.