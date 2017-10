Wanderwoche: Venn, Wasserfallweg und rund um die Heimat

Einruhr/Erkensruhr. Der Eifelverein Einruhr/Erkensruhr lädt zu seiner 39. Wanderwoche ein. Sie bietet ab dem 21. Oktober bis nächsten Samstag ein vielseitiges Programm inklusive Begrüßungs- und Abschlussabend im Eifelhaus. Alle Wanderfreunde sind dazu eingeladen.

Begonnen wird am Samstag, 21. Oktober, mit einer Einführungswanderung über 12 Kilometer, Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche in Einruhr, Wanderführerin ist Gittli Michels. Um 20 Uhr findet ein Begrüßungsabend im „Eifelhaus“, Am Obersee 1 statt.

Für den Sonntag, 22. Oktober, ist die Fahrt an die Ahr zur Wanderung „Rund um die Kalenborner Höhe mit Einkehr vorgesehen. Die Strecke beträgt ca. 12 km; Busabfahrt ist um 8 Uhr ab Hirschrott, 8.05 Uhr ab Erkensruhr, 8.15 Uhr ab Einruhr, Wanderführer sind Klaus Grundmann und Herbert Lipinski.

Am Montag, 23. Oktober, startet der Bus um 8.45 Uhr ab Hirschrott, 8.50 Uhr ab Erkensruhr, 9 Uhr ab Einruhr zur Venn–Tageswanderung, „Von der Botrange ins Tal der Bayehon“, ca. 17 km mit Einkehr. Rucksackverpflegung wird empfohlen, Wanderführerin ist Marita Löffler.

Am Dienstag, 24. Oktober, startet die Tour mit dem Bus wie am Montag zu einer Tageswanderung über den „Dreimühlen – Wasserfallweg“ ab Kerpen/Eifel, ca. 11 km, mit Einkehr. Rucksackverpflegung wird empfohlen, Wanderführer ist Herbert Lipinski.

Der Bus am Mittwoch, 25. Oktober, startet um 9.15 Uhr ab Hirschrott, 9.20 Uhr ab Erkensruhr und um 9.30 Uhr ab Einruhr zur Tageswanderung „Zwischen Stip und Patersweiher“ über Hoch- und Tiefflächen im Gebiet Dreiborn, 14 km mit Einkehr, Rucksackverpflegung (mit Einkehr) Wanderführer ist Gottfried Kirch-Steffen.

Am Donnerstag, 26. Oktober, findet eine Wanderung im Raum Einruhr - Erkensruhr, statt. Die Strecke beträgt ca. 15 km, gestartet wird um 10 Uhr ab Einruhr-Kirche, Wanderführer ist Reiner Breidenbach, Rucksackverpflegung. Eine weitere Wanderung startet um 13.30 Uhr mit Klaus Hüpgen. Um 15 Uhr treffen sich dann alle zu einem „gemütlichen Beisammensein“ am Heilsteinhaus bzw. Wanderstation.

Am Freitag, 27. Oktober, führt die Wanderung nach Huppenbroich mit Einkehr, ca. 18 km, eventuell ist die Rückfahrt mit dem Bus möglich, Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Kirche in Einruhr, Wanderführer ist Klaus Hüpgen. Der Abschlussabend findet um 20 Uhr im Eifelhaus statt.

Am Samstag, 28. Oktober, findet ein Tagesausflug nach Belgien statt.

Die Wanderungen stehen allen Wanderfreunden offen, also nicht nur den Mitgliedern der Ortsgruppe. Eine Anmeldung ist im Allgemeinen nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.