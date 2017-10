Ternell. Das Naturzentrum Haus Ternell veranstaltet am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 17 Uhr ein Wanderung durch das raue Venn ins wilde Tal der Statte.

Geführt wird diese Wanderung von Dipl.-Naturführer Udo Steinert. Von Baraque Michel führt die Wanderung zum „Kreuz der Verlobten“ und weiter durch die reizvolle Vennlandschaft bis in das wildromantische Tal des kleinen Flusses Statte.

Durch Moor und Sumpf, vorbei an Orten des Gedenkens, hinein in abenteuerliche Wälder, über Stock und Stein, bis auf den „Gipfel“ des Rocher de Bilisse. Festes Schuhwerk, Rucksackverpflegung und gute Kondition sind Voraussetzung.

Treffpunkt ist der Parkplatz Baraque Michel (N68) in Jalhay (B). Infos und Anmeldung unter Telefon 003287/552313 oder per E-Mail an info@ternell.be.