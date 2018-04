Mützenich - Wallfahrt von Mützenich nach Moresnet diesmal früher

Mützenich. In diesem Jahr findet die Wallfahrt Mützenich-Moresnet, zu der sich meist 80 bis 110 Pilger aus Mützenich und benachbarten Orten zusammenfinden, aufgrund der Erstkommunion (in Mützenich am 6. Mai) nicht wie gewohnt am Wochenende des ersten Sonntages im Mai statt, sondern bereits am Samstag, 28., und Sonntag, 29. April.

Die Organisatoren legten wieder die im letzten Jahr erstmals gegangene neue Streckenführung, die sehr gut angenommen wurde, fest. Zumal die N67 (Monschauer Straße) nach Eupen ab Ternell wegen der Sanierung voll gesperrt ist, was übrigens auch für nachfolgende Pilger und sonntägliche Kirchenbesucher relevant ist.

Die wichtigsten Daten

Die wichtigsten Daten der Wallfahrt sind: Samstag, 28. April: Treffen an der Kirche Mützenich mit Segensgebet um 7.10 Uhr, Abgang der Prozession um 7.30 Uhr, Abgang ab Eupen um 13.30 Uhr, Ankunft in Moresnet gegen 17.25 Uhr. Am Sonntag, 29. April findet um 6.30 Uhr die Heilige Messe in Moresnet statt, das Kreuzweggebet (zeitgemäße Form) um 7.45 Uhr, Abgang von Moresnet ist um 8.30 Uhr, Abgang ab Eupen um 13.35 Uhr, der Abschluss in Mützenich in der Kirche ist gegen 18.25 Uhr.

Weitere Infos und detaillierter Plan sind bei bei Heinz Thoma, Telefon 0171/5356540 oder Telefon 02472/1861 zu erfragen. Der Wege-/ Zeitplan hängt auch in und an der Mützenicher Kirche aus.