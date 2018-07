Nordeifel - Waldbrandgefahr auch in der Nordeifel

Nordeifel. Das langanhaltend trockene Wetter hat auch seine Schattenseiten: Der Deutsche Wetterdienst geht seit Mittwoch von der zweithöchsten Waldbrand-Gefahrstufe für die Städteregion Aachen aus.

So helfen Sie mit, das Risiko zu senken Entzünden Sie kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, außer an hierzu ausgewiesenen Plätzen! Rauchen Sie nicht im Wald und werfen Sie keine Zigarettenreste fort! Dies gilt auch für die Autofahrt durch oder entlang eines Waldes. Lassen Sie keine Glasabfälle liegen, sie könnten bei Sonnenbestrahlung als Brennglas wirken! Parken Sie ihr Fahrzeug nicht über entzündlichem Untergrund! Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen. Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkflächen! Halten Sie Waldwege frei, damit im Alarmfall die Einsatzkräfte die Wege ungehindert passieren können. Wer im Wald ein Feuer entdeckt, sollte unverzüglich über die 112 die Feuerwehr alarmieren und möglichst die Einsatzkräfte einweisen.

Auch wenn es in Deutschland derzeit noch keine größeren und so verheerenden Brände wie beispielsweise in Schweden oder Griechenland gibt, besteht auch hier eine erhöhte Gefahr. In diesem Zusammenhang informiert die Feuerwehr jetzt über Verhaltenstipps, die das Risiko senken sollen.

Waldbrände sind in Deutschland eher seltene Naturereignisse. Davon wird maximal jeder Zehnte von Blitzschlägen verursacht. Über 90 Prozent der Waldbrände sind auf menschliches Handeln oder Fehlverhalten zurückzuführen. Die Ursachen reichen von der sorglos weggeworfenen Zigarettenkippe bis zur Fahrlässigkeit im Umgang mit offenem Feuer und im Extremfall der Brandstiftung.

„Viele Waldbrände entstehen in unseren Breitengraden also aus Unachtsamkeit“, sagt Kreisbrandmeister Bernd Hollands. „Natürlich zieht es gerade in der Ferienzeit viele Menschen zur Erholung in die Wälder. Wenn man folgende Hinweise berücksichtigt, kann jeder mithelfen, die Waldbrandgefahr zu minimieren.“