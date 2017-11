Aus der Satzung: Die Aufgaben des GdG-Rates

Der GdG-Rat ist die Vertretung der Ebene „Kirche am Ort“. Der GdG-Rat ist das vom Bischof anerkannte Organ des Laienapostolats der Gemeinschaft der Gemeinden. Der GdG-Rat ist vom Bischof mit der Wahrnehmung der Funktion eines Pastoralrats beauftragt.

Der GdG-Rat ist Planungs- und Entscheidungsorgan in allen grundlegenden Fragen der Pastoral, unbeschadet der Rechte der in den Pfarreien der Gemeinschaft der Gemeinden kanonisch ernannten Pfarrer. Er bündelt und fördert gemeinsam mit dem Pastoralteam die Verantwortung für das pastorale Handeln in der Gemeinschaft der Gemeinden im Dienst am „Leben in Fülle“ (Joh. 10, 10) aller Menschen im pastoralen Raum. (Aus der Satzung für den Rat der Gemeinschaft der Gemeinden).