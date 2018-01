Simmerath - Wärmebehandlung für die ganze Welt: Unternehmen BSN zieht Bilanz

Warum überhaupt Wärmebehandlung?

Der Name des Unternehmens BSN lässt sich zurückführen auf die Firmengründer Bergsch, Schütt und Niehsen. Das in Simmerath seit 2003 ansässige Unternehmen konzipiert und liefert Wärmebehandlungsanlagen für Werkstoffe aus Metall. Bei der Wärmebehandlung in Öfen werden die Eigenschaften von Metallen durch Erhitzung verändert. Diese thermische Behandlung dient dazu, optimale Eigenschaften für ein Werkstück, seien es Motorblöcke oder Radaufhängungen, zu erhalten.

Es gibt Verfahren, die das Gefüge des Werkstoffes ändern während andere Prozesse die Oberfläche verändern. In jedem Fall wird in die Struktur des Metalls eingegriffen. Durch die Wärmebehandlung in verschiedenen Temperaturstufen soll die Qualität des Werkstückes verbessert und präzisiert werden.