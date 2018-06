Simmerath - Vorstandsteam wächst bei der Tanzwerkstatt Simmerath

Simmerath. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der Tanzwerkstatt Simmerath wurden sechs Vereinsmitglieder neu in den Vorstand der Tanzwerkstatt gewählt, der sich dadurch mehr als verdoppelt hat und nun aus zehn Personen besteht.

Der Tag des Tanzes und das Weihnachtskonzert des Orchesters waren zwei der großen Highlights auf die der 1. Vorsitzende Christoph Keischgens zurückblicken konnte. Beim gut besuchten „Tag des Tanzes goes Hollywood“ machten sich wieder über 1000 Besucher einen Eindruck von dem umfangreichen Tanzangebot: Von Kinderballett, über Breakdance bis hin zum Paartanz war alles vertreten. Auch das Anfang 2017 gegründete Tanzwerkstatt-Orchester brillierte an diesem Tag. Den Jahresabschluss bot das Orchester dann beim Weihnachtskonzert in der Monschauer Aukirche, wo sowohl klassische als auch rockige Stücke gespielt wurden.

Rebecca Unger, die sportliche Leiterin der Tanzwerkstatt, gab einen umfangreichen Einblick in die Erfolge bei Tanzturnieren. Die Formationen und Duos waren unter anderem sowohl bei der Westdeutschen Meisterschaft als auch bei der Deutschen Meisterschaft der Streetdancefactory vertreten und konnten dort mehrere erste, zweite und dritte Plätze erzielen. Für das Jahr 2018 sind noch mehr Turnierteilnahmen der Formationen geplant und teilweise auch schon erfolgt.

Besonders erfreulich ist, dass sich viele engagierte Mitglieder bereiterklärt haben, im Vorstand mitzuwirken. Somit wurden neben den bestehenden Vorstandsmitgliedern Christoph Keischgens, Guido May (2. Vorsitzender), Mony Keischgens (Finanzmanagerin) und Vroni Nachite (Beisitzerin) sechs weitere Beisitzer in den Vorstand gewählt. Nadine Dahmen, Annalena Döpp, Annette Hermanns, Susanne Kreitz, Claudia Roth und Nina Wunderlich komplettieren ab sofort das Vorstandsteam.

Ein Ausblick auf das kommende Jahr durfte natürlich nicht fehlen. Die Turniersaison startete mit den Westdeutschen Meisterschaften am 2./3. Juni, an dem direkt drei Formationen teilnahmen. Das Tanzangebot wird stetig erweitert, neu im Programm ist aktuell „Tanzen und Toben für Jungs ab vier Jahren“, immer mittwochs von 16.45 bis 17.30 Uhr. Für den Herbst ist ein Paartanz für Jugendliche sowie Linedance geplant. Das Tanzsportzentrum mit seinen drei Tanzräumen und gemütlichem Bistro wird sich Ende Juni in einen Ballsaal für die Abifeier des Vossenacker Gymnasiums verwandeln und 400 Gästen einen würdigen Rahmen zum Feiern bieten.

Das Orchester lädt am 8. Juli um 18 Uhr ein zu einem geselligen Sommerkonzertabend und wird am zweiten Adventswochenende ein besonderes Weihnachtskonzert präsentieren. Die Paartanzabteilung wird vermehrt offene Tanzabende anbieten, bei denen in geselliger Runde auch Gäste willkommen sind. Und die ersten Vorbereitungen für das nächste Musical laufen, 55 Mitglieder sind bereits im Team und freuen sich auf ihren Auftritt im März 2019 mit dem „tierischen“ Musical Madagaskar.