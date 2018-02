Vossenack - Vorsitzwechsel beim Eifelverein in Vossenack

Vossenack. Die Ortsgruppe Vossenack im Eifelverein hielt am 26. Januar ihre jährliche Mitgliederversammlung im Hotel „Zum Alten Forsthaus“ ab. In deren Mittelpunkt standen Teil-Vorstandswahlen: Peter Gasper löste hierbei den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Heinz-Georg Dülks ab, der nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand.

Gasper dankte Dülks für die geleistete Arbeit und das hervorragende Engagement in den letzten 14 Jahren. In seiner Antrittsrede gab der neue Vereinsvorsitzende die Aufgaben und die Ziele für die kommenden Jahre an: Hier gelte es in erster Linie, den kontinuierlichen Mitgliederschwund zu stoppen und zumindest den Mitgliederstand auf dem jetzigen Niveau zu stabilisieren.

Neubürger und vor allem junge Familien sollen gewonnen und begeistert werden. Er forderte die Mitglieder auf, sich weiterhin aktiv an den Veranstaltungen des Vereins zu beteiligen und den Vorstand zu unterstützen. Ein reges Vereinsleben sei die beste Werbung und gesellschaftliches Engagement von Vereinen sei auch in der heutigen Zeit unersetzlich. Eine Dorfgemeinschaft lebe davon.

In die freigewordene Funktion des Zweiten Vorsitzenden wurde Norbert Unterberger gewählt, der auch als Fachwart für Familien und Jugend bestätigt wurde. Des Weiteren wurden einstimmig wiedergewählt: Hannelore Arnold (Schriftführerin), Christoph Braun (Kassenwart), Robert Kuck (Wegewart).

Umfangreicher Wanderplan

Die Ortsgruppe hat auch 2018 wieder einen umfangreichen Wanderplan anzubieten: Wanderwartin Margret Unterberger hob aus den 53 geplanten Veranstaltungen eine Frauenwanderung hervor, die in diesem Jahr erstmalig durchgeführt wird. Neben zahlreichen Halbtags- und Ganztagswanderungen stehen Sportwanderungen, Fahrradtouren, Feierabendwanderungen und Seniorenwanderungen auf dem Programm.

Ein besonderes Ereignis wird das Sommerfest am 1. September sein. Der Eifelverein Vossenack wird in diesem Jahr 110 Jahre alt. Dieses kleine Jubiläum möchte man mit der ganzen Ortschaft auf der Freizeitanlage Bosselbach feiern.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden mit Nadel und Urkunde ausgezeichnet: das ortsansässige Franziskaner-Kloster (50 Jahre) sowie Wilfried Fuhs und Marita Heller (40 Jahre) und Ellen Ackermann, Walburga Brüll, Manfred Cremer, Heinz-Georg und Doris Dülks, Inge Ellinghoven, Brigitta Maus und Elisabeth Mertens (jeweils 25 Jahre).

Die fleißigsten Wanderer in 2017 wurden mit einem Buchgeschenk geehrt. Hierbei stach Peter Bonn heraus, der mit 84 Jahren 33 Touren absolvierte und dabei alle anderen Wanderer in den Schatten stellte. Er erläuterte, dass er im letzten Jahr insgesamt knapp 1000 Kilometer erwandert habe.

Ein anschaulicher Bildervortrag über Höhepunkte der Seniorenaktivitäten 2017, den Dieter Rosin zusammengestellt hatte, rundete die Veranstaltung ab.