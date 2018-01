Roetgen - Vorbereitung für den Weltgebetstag

Roetgen. Zur Vorbereitung auf den Weltgebetstag der Frauen am 2. März lädt die Evangelische Frauenhilfe Frauen- und Müttertreff alle Interessierten für Mittwoch, 10. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Rosentalstraße 12 in Roetgen, zum Vortrag mit Bildern herzlich ein.

Am Donnerstag, 22. Februar, findet um 19 Uhr in der evangelischen Kirche die Probe mit Liedern und Texten statt. Dort findet am 1. März um 19 Uhr auch die Generalprobe statt.

Am 2. März um 19 Uhr findet in der Kirche der Weltgebetstagsgottesdienst statt. Anschließend sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein mit Speisen aus Surinam in das evangelische Gemeindehaus eingeladen. Das ökumenische Vorbereitungsteam Roetgen freut sich auf eine rege Teilnahme.

Der Weltgebetstag der Frauen (WGT) ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Am 2. März steht Surinam im Fokus. Der deutsche Titel des Gottesdienstes zum Weltgebetstag lautet: „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ Die Gottesdienstordnung haben Christinnen aus dem kleinen südamerikanischen Land verfasst und ihre Lieder, Texte und Gebete ausgewählt.

Vielfalt auf engstem Raum

Das kleine Land im Norden Südamerikas ist reich beschenkt mit Flora, Fauna und Bodenschätzen. Auf engstem Raum kann man eine Vielfalt von großen und kleinen Pflanzen in allen Farben des Regenbogens entdecken, genauso bunt ist auch das Tierreich. Gold, Bauxit und Erdöl sind die Bodenschätze. Schaut man dann noch auf die Bewohner des Landes, kann man schnell den Satz verstehen: „In Surinam ist die ganze Welt zu Hause.“ Hier leben Indigene in Dorfgemeinschaften im Regenwald, und über die Jahrhunderte kamen Menschen aus Afrika, Indien, China, Indonesien, Europa und Brasilien hinzu, die heutzutage in Dörfern und Städten überall im Land friedlich miteinander leben.

In der Liturgie preisen die Frauen aus Surinam Gottes Schöpfung in ihrem Umfeld, nehmen den Mensch aber auch mit in die Verantwortung, Gottes Schöpfung, das Gute zu bewahren.