Rott.

Verständlich, dass sich beim SV Rott alles um das Saisonhighlight in der FVM-Pokalrunde gegen Alemannia Aachen dreht, aber bevor am Mittwochabend im Rotter Sportpark die Kür gegen den Regionalligisten über die Bühne geht, wartet am Sonntag noch die Pflicht in der Meisterschaft und die heißt für die Rot Weißen: Nachholbegegnung in der Landesliga gegen Viktoria Glesch-Paffendorf.