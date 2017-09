Ausstellung bis 5. November geöffnet

Die Ausstellung „Von Häusern und Menschen – Höfen, Kalterherberg, Rohren vor 1945 und heute – Walter Scheiblers Fotos und der Lauf der Zeit“ ist ab Sonntag, 1. Oktober, im Stadtarchiv Monschau, Holzmarkt 5, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die Vernissage ist am Freitag, 29. September ,um 17 Uhr. Bürgermeisterin Margareta Ritter wird die Gäste begrüßen, ehe Dr. Bernd Läufer vom Geschichtsvereins des Monschauer Landes in die Ausstellung einführen wird. Dr. Toni Offermann über den Kampf um das Strohdach im Monschauer referieren. Geöffnet ist die Ausstellung, die bis zum 5. November dauert, an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung (Telefon 02472/8056744).