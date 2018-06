Ternell - Von Eupen bis nach Malmedy wandern

Ternell. Einen Wochenend-Trip in die wilde Natur des Hohen Venns bietet das Haus Ternell an. Teilnehmer entdecken in zwei Tagen stimmungsvolle Venngebiete, unterschiedliche Waldgebiete sowie typische und spektakuläre Fluss- und Bachläufe zwischen Eupen und Malmedy – am Wochenende 28. und 29. Juli auf einer zweitägigen Streckenwanderung.

Auf den jeweils rund 20 Kilometer langen Tagesetappen erleben die Teilnehmer die beeindruckende Landschaft des Naturschutzgebietes und erfahren Wissenswertes über Fauna und Flora sowie die Geschichte des Hohen Venns.

Die erste Tagesetappe führt von Eupen durch Wald und Venn an der Hill entlang bis Baraque Michel. Dort gibt es die Möglichkeit zur Übernachtung. Am nächsten Tag geht es von Baraque Michel aus am idyllischen Polleurbach entlang und durch naturbelassene Venngebiete bis Malmedy. Von dort aus fahren die Teilnehmer mit Bus oder Taxi zurück zum Ausgangspunkt (Eupen oder Baraque Michel).

Die Führungen dauern jeweils von 9.30 bis 18 Uhr. Es besteht auch die Möglichkeit, nur an einer Etappe teilzunehmen. Die Kosten für die Führung belaufen sich pro Tag auf 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Die Übernachtung inklusive Frühstück in Baraque Michel kostet 31 Euro pro Person plus ein Abendessen à la carte. Dort kann auch für 8 Euro ein Lunchpaket für den nächsten Wandertag erworben werden. Reservierungen für eine Übernachtung sind bis zum 1. Juli möglich.

Der Treffpunkt für den ersten Tag ist die Weserbrücke vor dem Ambassador Hotel in Eupen und für den zweiten Tag an der Baraque Michel. Die Wanderung ist nur für geübte und trittsichere Wanderer geeignet. Rucksackverpflegung, festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sind vorzusehen.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich – bis zum 27. Juli (für Zimmerbuchung bis zum 1. Juli!) unter Telefon 0032/ 87/ 552313 oder per E-Mail an info@ternell.be.