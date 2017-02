Volleyball-Krimi: Am Ende spielte der TV Roetgen wie im Rausch Letzte Aktualisierung: 2. Februar 2017, 10:42 Uhr

Roetgen. In einem Nachholspiel trafen die Volleyball-Herren des TV Roetgen in der Gemeindehalle im Spitzenspiel der Bezirksliga auf die Mannschaft von Neptun Aachen IV, also der Tabellenführer auf den Zweiten der Tabelle – eine Mannschaft mit einer sehr guten Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielern, die in der letzten Saison noch in der Landesliga gespielt haben.