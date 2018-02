Eifel - Volles Zelt, viele Tänze und ein schönes Programm bei Lammersdorfer Familiensitzung

Eifel.

Im Zelttempel der Karnevalsfreunde Lammersdorf auf dem Otto-Junker-Platz haben am Karnevalssonntag traditionell die hauseigenen Kräfte Gelegenheit, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Dabei ging es in diesem Jahr besonders unterhaltsam zu, da das Kinderdreigestirn sich mit seinen Geboten einige Nettigkeiten ausgedacht hatte, die am Sonntag erfüllt wurden.