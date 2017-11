Auch die Kommunen sind gerüstet

Während sich die Straßenmeisterei um Bundes-, Landes- und Kreisstraßen kümmert, sind die Kommunen für nicht klassifizierte Straßen selbst verantwortlich.

In der Stadt Monschau steht für jeden Ort ein Fahrzeug zur Verfügung, in der Altstadt kommt zusätzlich noch ein kleiner Traktor zum Einsatz. Die Stadt hat mehrere Lohnfuhrunternehmen beauftragt. 150 Tonnen Streusalz lagern zurzeit in den vollen Silos der Stadt.

Im vergangenen Winter hat die Stadt 34.845 Euro für Streusalz ausgegeben. Im starken Winter des Jahres 2010 waren es rund 67.100 Euro, im eher milden Winter 2014 rund 21.230 Euro. Insgesamt gibt die Stadt jährlich im Schnitt 230.000 Euro für den Winterdienst auf den Straßen aus und 50.000 Euro für den Winterdienst auf den Gehwegen.

Die Gemeinde Simmerath ist in fünf Streubezirke aufgeteilt. Hier kommen sieben Fahrzeuge des Bauhofs zum Einsatz, außerdem werden neun Fahrzeuge von Lohnfuhrunternehmen eingesetzt. Je nach Bedarf sind zusätzlich Fußkolonnen unterwegs. In den Silos lagern zurzeit 100 Tonnen Streusalz, außerdem stehen 39 Paletten mit Säcken voller Streusalz bereit. Im Jahr 2016 wurden rund 375 Tonnen Streusalz verbraucht, das hat nach Auskunft der Gemeinde rund 37.000 Euro gekostet. Insgesamt gibt die Gemeinde etwa 150.000 Euro pro Jahr für den Winterdienst aus.

In der Gemeinde Roetgen stehen drei Traktoren eines Lohnfuhrunternehmens für den Winterdienst bereit, zusätzlich kommt auch eine Fußgruppe zum Einsatz. Rund 100 Tonnen Streusalz hat die Gemeinde auf Lager. Im vergangenen Winter wurden rund 190 Tonnen Streusalz gebraucht. Laut Auskunft der Gemeinde wurden dafür rund 16.000 Euro ausgegeben. Insgesamt gibt die Gemeinde im Schnitt rund 150.000 Euro für den Winterdienst aus.