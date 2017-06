Auf dem Programmdes Jubiläumstags

Beim VHS-Jubiläum kommt auch die Kultur nicht zu kurz: Die Kölner Cello-Virtuosin Cornelia Briese wird eine Komposition des gebürtigen Monschauer Komponisten Anno Schreier vortragen. Die Tanzformation „Made to Move“ aus Imgenbroich, die Aachener Band „Junebug in a Jar“ sowie die Southern Cross Band werden die weiteren Programmpunkte bestreiten. Für kleine Gäste steht eine beaufsichtigte Hüpfburg bereit, und auch Bilder aus der Region werden gezeigt. Im Veranstaltungsort Q-Bus am Bushof in Imgenbroich sind alle Gäste willkommen. Die im Himo unterbebrachten Räumlichkeiten der Volkshochschule mit ihren Angeboten und der Festausstellung präsentieren sich den Gästen.