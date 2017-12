Kooperation mit Familienzentrum „Wackelzahn“

Die VHS Südkreis Aachen wird zum 1. Januar 2018 mit dem Familienzentrum „Wackelzahn“ in Roetgen eine Kooperationsvereinbarung abschließen. Die Kooperationspartner sehen sich in gemeinsamer Verantwortung „für das Wohl junger Menschen und ihrer Familien“, heißt es im Text der Vereinbarung. Das Familienzentrum kann künftig seinen Bedarf für bestimmte Bildungsangebote anmelden, während die Volkshochschule Südkreis Aachen im Gegenzug Kurse und Veranstaltungen aus den Bereichen Eltern- und Familienbildung sowie Gesundheit in Ansprach anbietet. Die VHS-Verbandsversammlung stimmte der Vereinbarung zu verbunden mit der Anregung, die Kooperation auch auf andere Familienzentren der Region auszudehnen.