Nordeifel.

Nach dem Krieg konnte man aus der Ruine der Kirche Konzen abends und nachts die Rufe des Waldkauzes vernehmen, der dort einen Nistplatz gefunden hatte. An ähnlichen Stellen in unseren Dörfern und in Monschau, aber auch in Bauernhöfen und alten Bäumen mit Höhlen wird er früher Brutplätze in den Dörfern gehabt haben.