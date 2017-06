Mützenich.

„Kirmes“ ist abgeleitet von „Kirchweih“ und „Kirchweihfest“ – ein Fest, das seit dem Mittelalter anlässlich der jährlichen Wiederkehr des Tags der Weihe eines Kirchengebäudes gefeiert wird. Auf diese Zusammenhänge ging Pfarrer Karl Schnitzler in seiner Predigt am Kirmessonntagmorgen in Mützenich ein.