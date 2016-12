Das Projekt der Familie Brown aus Australien

Das Projekt der australischen Familie Brown hat den Titel „50 sports in 50 weeks“ (50 Sportarten in 50 Wochen). Damit wollen sie zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen und sportlich zu betätigen. Nicht zuletzt wollen sie Kinder und Jugendliche dazu animieren, öfter die Couch und Haus zu verlassen. Dafür sind sie um die Welt gereist und haben sich verschiedene Sportarten zeigen lassen, um sie anschließend gleich auszuprobieren. In vielen Fällen wurden ihnen die Sportarten von Weltmeistern oder Olympiasiegern vorgestellt.

Mehr Informationen unter:

www.50sports.org