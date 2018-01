Roetgen - Vielharmonischer Chor Roetgen spendet für „Haus für Flüchtlinge“

Roetgen.

Pünktlich zu Weihnachten erreichte ein Scheck in Höhe von 523,57 Euro den Verein „Roetgen hilft Menschen in Not e.V.“ Im Namen des Vielharmonischen Chores Roetgen überreichte dessen Sprecher, Ludger Pötter, die Spende. Vor wenigen Wochen nutze der Chor sein Jahresabschlusskonzert, um Spenden für das „Haus für Menschen in Not“ an der Pilgerbornstraße zu sammeln.