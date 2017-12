Roetgen.

Pünktlich zum ersten Advent präsentierte der Vielharmonische Chor Roetgen mit „Brich an, du schönes Morgenlicht“ sein adventliches Benefizkonzert in der katholischen St.-Hubertus-Kirche. Die 50 Sängerinnen und Sänger blicken auf ein erfolgreiches und probenintensives Jahr 2017 zurück. Neben der Chorbienale sangen sie im Juli erfolgreich ihr Konzert „All about love“.