Würselen/Simmerath - Viele persönliche Bestzeiten für Hansa-Schwimmer in Würselen

Würselen/Simmerath.

Auch in diesem Jahr fand wieder der WSC-Cup in Würselen statt. Zum fünften Mal konnte dieser Wettbewerb für die jüngeren Jahrgänge im Aquana-Freizeitbad ausgetragen werden. Diesmal waren die Jahrgänge 2012 bis 2005 am Start. Auch die Aktiven der Schwimmabteilung von der Hansa Simmerath gingen an den Start.