Nordeifel.

Jetzt ist die Zeit, in der viele Jungvögel schlüpfen und von ihren Eltern gefüttert werden. Einer der häufigsten Brutvögel in unserer Region ist das Rotkehlchen, das man leicht an der kräftig roten Kehle erkennen kann. Da dieser Singvogel nur eine geringe Fluchtdistanz besitzt, kann er oft in Gärten beobachtet werden.