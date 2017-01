Nordeifel.

Mit einem neuen Logo, einem ansprechend gestalteten Kursprogramm und einem neuen Verbandsvorsteher in der Person von Roetgens Bürgermeister Jorma Klauss startet die Volkshochschule Südkreis Aachen in das erste Semester 2017. Am heutigen Mittwoch, 25. Januar, erscheint das neue Programm, das an alle Haushalte verteilt wird.