Roetgen - Versuchter Einbruch in der Marienkapelle in Roetgen

Roetgen. Unbekannte haben am Sonntag versucht, den Opferstock der Marienkapelle aufzubrechen. In die Kapelle gelangten die Täter wohl problemlos: Der versuchte Einbruch soll währen der Öffnungszeiten passiert sein. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Am Sonntag müssen unbekannte Täter versucht haben, den Opferstock der Marienkapelle an der Roetgener Hauptstraße zu knacken. Das hat der Vorsitzende des Fördervereins der Marienkapelle bei der Polizei angezeigt. Demnach muss die Tat während der Öffnungszeit am Sonntag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr geschehen sein. Jedenfalls gibt es keine Spuren, die darauf hindeuten, dass man zuvor versucht hat, in die Kapelle einzubrechen.

Den Tätern gelang es aber nicht, den Opferstock zu knacken, so sie ohne Beute davonzogen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.