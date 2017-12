Eifel - Verkehrswacht übergibt Preise an Gewinner des Preisausschreibens

Eifel. Beim diesjährigen Wirtschaftstag im September in Imgenbroich konnten die Kinder beim ADAC-Fahrradparcours mitmachen und an einem Preisausschreiben teilnehmen. Aus den richtigen Lösungen wurden drei Preisträger gezogen.

In den Räumen von Zweirad Offermann in Imgenbroich erhielten sie nun unter Anwesenheit der Vorsitzenden Margareta Ritter von der Verkehrswacht Monschau und der Tochter der Firmeninhaber, Daniela Haas, ihre Gewinne. Ritter dankte den Kindern für ihre Teilnahme am Preisausschreiben. Der erste Preis, ein Fahrradhelm, ging an John-Leon Kubis aus Lammersdorf, der zweite Preis, ein Fahrradcomputer, ging an Lisa Langohr aus Konzen und der dritte Preis, ein Fahrradkörbchen, ging an Elisa Schmitz aus Imgenbroich. Die Gewinne wurden von der Firma Offermann gesponsert.