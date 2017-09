Roetgen.

Für Aufregung sorgte jetzt die Feststellung eines besorgten Bürgers in einer Facebook-Gruppe, dass sein Haus an der Faulenbruchstraße von einer Person aufgesucht worden sei, die sich als Mitarbeiter der Gemeinde ausgegeben und unter fadenscheinigen Behauptungen Untersuchungen an dem Haus vorgenommen habe.