Roetgen.

Landauf, landab ändert sich in den Dörfern die Bestattungskultur. Das ist auch in der Gemeinde Roetgen nicht anders. Die aktuelle Entwicklung hat die Fraktion der Grünen veranlasst, eine Änderung der Friedhofssatzung zu beantragen, damit auf dem Waldfriedhof in Rott künftig auch Baumbestattungen möglich sind.