Unglückliche 0:3-Niederlage der Roetgener Volleyballer gegen den Brühler TV II Letzte Aktualisierung: 15. Februar 2018, 14:55 Uhr

Roetgen. Mit einer unglücklichen 0:3-Niederlage gegen den Tabellendritten Brühler TV II verpassten die Volleyballer des TVR am vergangenen Samstag den Anschluss an die Aufstiegsplätze in der Landesliga. Doch die Chancen sind noch nicht ganz verloren, und so geht es am kommenden Samstag, 17. Februar, um 15 Uhr im Heimspiel gegen den Dürener TV IV darum, den 4. Tabellenplatz zu erreichen.