Auf langen Läufen die Strecke testen

Bei zwei Lauf-Terminen im Vorfeld des Marathon-Wochenendes können interessierte Läuferinnen und Läufer auch in diesem Jahr vorab die original Marathonstrecke testen. Am Sonntag, 23. Juli, geht es um 9 Uhr ab Parkplatz Grünental (Einstieg Marathonkilometer 11) bis zum Ziel auf dem Dorfplatz Konzen. Die Streckenlänge beträgt ca. 32 km, drei Verpflegungsstände werden eingerichtet. Am Sonntag, 30. Juli, startet der „Long Jog“ um 8.30 Uhr ab Startlinie Monschau-Marathon in Konzen und führt bis zum Parkplatz Norbertuskapelle. Hier beträgt die Streckenlänge ca. 33 km, auch hier sind drei Verpflegungsstände eingerichtet. Ein Rücktransport nach Konzen ist in begrenztem Umfang möglich.

Die Teilnahme an beiden Läufen erfolgt auf eigene Gefahr, Teilnehmer müssen sich unter E-Mail: info@monschau-marathon.de oder Telefon 02472/4551 bei Helmut Hoff anmelden.

Außer den beiden Testläufen auf der Originalstrecke kann man mit dem Konzener Laufteam weitere lange Läufe durch die Eifellandschaft genießen. Die Termine findet man immer aktuell unter www.monschau-marathon.de. Erster Termin ist am Sonntag, 4. Juni, um 9 Uhr ab Konzen Aderich (Forsthaus Großes Venn, Konzen alter Bahnhof). Hier wird in zwei Gruppen mit unterschiedlichem Tempo (6:00 und 6:30 min./km) gelaufen, die Streckenlängen liegen zwischen 25 und 32 km. Teilnehmer müssen eigene Verpflegung organisieren, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Alle Trainingsläufe eignen sich auch für die Vorbereitung als Staffel, bei der man als „Teamplayer“ auf der MoMa-Strecke unterwegs sein kann. „Für viele Sportler bietet der Staffelmarathon die Möglichkeit, sich in Häppchen an die Königsdistanz heranzuwagen“, sagt Helmut Hoff. Lauffreunde aus den verschiedensten Vereinen, Cliquen und Gruppen, aber auch Arbeitskollegen können das einzigartige Laufevent mit den „Großen“ aus der Läuferszene zusammen erleben. Der Start der Staffeln findet zeitgleich mit den Marathonis um 8 Uhr am Konzener Hardthof statt.Staffelwechselpunkte und damit Zuschauer-Highlights sind in Widdau bei Kilometer 10,5, am Brather Hof bei Kilometer 21 und in Kalterherberg/Kirche bei Kilometer 30.

Ebenfalls für Staffeln gut geeignet ist das Training der Laufteams des TV Konzen jeden Dienstag um 19.30 Uhr ab Dorfplatz Konzen. Hier werden auch für Nichtmitglieder Strecken zwischen 6 und 13 Kilometern angeboten.