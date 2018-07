Simmerath - Unbekannter legt Glasscherben in Sandkasten aus

Simmerath.

In einem Sandkasten in Simmerath wurden wohl vorsätzlich Glasscherben ausgelegt. Ein Erwachsener verletzte sich leicht am Fuß, wie die Polizei am Freitagabend berichtet. Zeugen sammelten die Scherben ein, um weitere Verletzungen zu verhindern. Kinder wurden nicht verletzt.