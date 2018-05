Roetgen/Düren/Aachen.

Einer der mutmaßlichen Täter, die im Januar 2013 zwei Senioren in ihrem Wohnhaus in Roetgen überfallen haben, muss sich nun vor dem Aachener Landgericht verantworten. Dem 44-Jährigen, der seit November in Haft ist, werden zwei Taten vorgeworfen - einer in Roetgen und einer in Düren.