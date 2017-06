Einruhr.

Parkplatznot, Menschenmassen und reges Treiben bestimmten am Sonntag das Ortsbild von Einruhr. Dies allein ist für das Dorf am Obersee nichts Ungewöhnliches. Denn wenn das Wetter an den Wochenenden mitspielt, sind Touristenströme, die die Cafés im Ort und Schiffe der Rursee-Schifffahrt entern, garantiert.