Eifel - Über 300 gelbe Kragen für Schulanfänger in der Nordeifel

Eifel. Sie sind gelb, reflektierend und unübersehbar: die Sicherheitskragen für die Schulneulinge, die die Verkehrswacht Monschau jedes Jahr pünktlich zum Schulstart in allen Grundschulen der Nordeifel verteilt. 320 Schulanfänger aus Monschau, Roetgen und Simmerath erhalten diese Sicherheitsausstattung.

Stellvertretend für alle Erstklässler wurden am Montag die Sicherheitskragen an die 45 Erstklässler der Grundschule Imgenbroich-Konzen verschenkt. Vorsitzende Margareta Ritter für die Verkehrswacht übergab gemeinsam mit Vertretern der Polizei, der Sparkasse Aachen als Sponsor, der Schule und der Städteregion Aachen die Willkommensgeschenke für die I-Dötze – verbunden mit dem Appell an alle Autofahrer, zu den Schulwegzeiten ganz besonders auf die knallgelben Schals zu achten.